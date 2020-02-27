新冠肺炎：巴基斯坦首兩宗確診　至少1人到過伊朗

伊朗爆發新冠肺炎疫情，鄰國巴基斯坦在周一（24日）已對其封關，但巴國周三（26日）亦宣布失守，出現首兩宗新冠肺炎病例，其中一名患者早前曾經到訪伊朗。

總理衞生顧問米爾扎（Zafar Mirza）表示，兩名患者病情穩定，呼籲民眾不要恐慌，又指情況受控。有關當局稱，其中一名患者是卡拉奇一名22歲男子，他曾與家人到過伊朗，另一名患者當沒有公布他身在何地，但當地傳媒指他身在伊斯蘭堡。

有鑑於疫情傳入，巴基斯坦除繼續對伊朗封關外，與伊朗接壤的俾路支省宣布從周三即日起關閉全省所有學校至3月15日。

另一個與伊朗相鄰的國家科威特，周三（26日）再添一宗新冠肺炎病例，累積病例26宗。新增病例為近期從伊朗返回科威特的人員，目前身體狀況良好，已接受相關治療。

另外，加拿大目前有12宗新冠肺炎確診案例，最新一宗個案的安大略省患者，近期亦曾去過伊朗。

伊朗方面，衞生部長在周三宣布限制確診新冠肺炎的病人或懷疑感染者在國內的活動範圍，以控制疫情擴散。此外，該國網絡警察已拘捕了24名涉嫌在網上散布有關新冠肺炎假消息的人士，另有118名網民遭到警告。