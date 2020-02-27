新冠肺炎：全球新增確診數超越中國　世衞警告或出現大流行

世界衞生組織總幹事譚德塞周三（26日）在瑞士日內瓦表示，中國當日新增412宗新冠肺炎確診病例，而中國境外則新增459宗確診，是疫情爆發以來在中國以外地區報告的新增病例數字，首次超過中國境內。他強調，所有國家不論是否已出現確診病例，都要為潛在的大流行做準備。

譚德塞指，過去數天全球疫情發生了很多變化，顯示出新冠肺炎傳染迅速的特點。其中意大利、伊朗和南韓的確診病例急增，令人關注。他強調，世衞組織當下面臨最大挑戰之一，是太多受影響的國家仍未與該組織共享數據。他又稱，中國境外病例增加促使一些媒體和政界人士要求世衞組織宣布疫情已成為「大規模流行」，但他認為應先對事實作認真準確的分析，不應太急於宣布。

世衛組織駐華代表高力周三受訪稱，面對新冠肺炎疫情爆發，中國從整體到地方都高度重視，絕不輕敵。不同地區還從本身的疫情現實出發，以不同層次的「全民模式」控制疫情的發展，這些做法都可以供世界其他地區防控疫情借鏡。他一再強調，不僅一定要積極「備戰」，而且動作要快。