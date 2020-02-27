新冠肺炎：世衞籲全歐州合力抗疫　過度限制旅行有負面影響

新冠肺炎疫情持續擴散，歐洲多國陸續出現確診個案。截至歐洲中部時間周三（26日）晚上9時，全歐洲已有478宗確診個案，當中14人死亡。世界衞生組織（WHO）、歐盟代表及意大利政府當日在羅馬舉行特別峰會，世衞呼籲歐州各國合力抗疫，又提醒過度限制旅行會帶來負面影響。

世衞歐洲區域負責人克盧格（Hans Kluge）表示，意大利受疫情的影響最為嚴重，最近個案數量急增，部分病人沒有明確的感染路徑，為政府帶來極大挑戰。他指意大利政府將公眾健康置於經濟繁榮之上，是艱難但正確的決定。他強調，疫情所造成的負擔最終會由各國一起承擔，因此各國無論目前是否有個案，也應合作防疫。意大利衞生部長斯佩蘭扎稱，不建議暫停履行神根公約，指各國都同意開放邊境，封關既無效，也不恰當。

歐盟要求成員國評估他們應對疫情的計劃，並上報歐盟。歐盟疾控中心認為，歐洲其他國家也可能出現類似意大利的情形，但仍有信心阻止疫情進一步擴散。聯合國世界旅遊組織及世衞周三發表聯合聲明，指根據目前形勢，世衞不建議各國實施任何旅行或貿易限制。聲明提及，過度限制旅行會對國際交通造成不必要的干擾，對旅遊業造成負面影響。