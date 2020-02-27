新冠肺炎︰再延長對華封關令　大學貼錢助留學生返澳

面對新冠肺炎可能在全球大流行，澳洲總理莫里森周四（27日）宣布延長「封關令」，繼續禁止過去14天曾到中國內地的外國人士入境，直至下月7日。

澳洲本月初對中國內地「封關」，至今三度延長實施。莫里森指新冠病毒在中國境外急速擴散，因此有必要提升回應並啟動緊急應對方案，以防它成為大流行疫症。當實施緊急應對方案後，聯邦與地方政府加強合作，確保各地有足夠醫療物資及人員防護裝備；若新冠肺炎大流行並「殺入」澳洲，當局目標是減慢它擴散的速度。

政府將依據病毒的擴散規模，決定所採取的緊急應對措施；在最壞的情況下，當局取消大型集會、民眾在家上班、增加深切治療部床位、關閉託兒所、封鎖老人院、暫停非緊急手術等。惟莫里森表示，現階段毋須這樣做，呼籲民眾繼續如常生活。

另外，繼西悉尼大學後，墨爾本大學宣布向受影響的中國留學生，提供最多7500澳元（約3.8萬港元）的支援金，補貼他們十四天自我隔離期、更改航班等費用；阿德萊德大學向無法回校的中國留學生，提供今年首個學期學費八折的優惠。