阿桑奇未能與律師溝通　要求聆訊期間離開被告席

維基解密始創人阿桑奇因披露美國機密資料，被美方控以串謀入侵政府電腦及間諜罪等18項罪名。英國倫敦法院周一（24日）就是否引渡他到美國受審展開聆訊。阿桑奇抗議他在聆訊期間要留在被告席中，以致未能與其代表律師溝通。他周四（27日）將正式提交於聆訊期間不用留在被告席的申請。

阿桑奇表示，在被告席中，他難以聽清楚整個聆訊程序，也未能與代表律師溝通及要求他們代自己澄清。他稱被告席上設置了麥克風，加上庭上有美國大使館職員，令他無法與律師私下交談。因此，阿桑奇希望能與代表律師坐在一起。

法官指，未能評估讓阿桑奇離開被告席後的風險，質疑此舉等同從扣押中釋放他；大部分被告也會留於被告席中，不能向阿桑奇提供豁免。美方表示，若阿桑奇能被鎖上手銬並留在保安人員身旁，將不反對他離開被告席。

阿桑奇的代表律師認為，根據英國及美國於2003年簽訂的引渡條約，除了犯下恐怖主義罪行及暴力罪行的人外，被控犯下政治罪行的人不能被引渡。但美方指，間諜罪不屬於政治罪行，而且阿桑奇的洩密行為威脅到很多人的生命安全。