新冠肺炎︰重創亞洲旅業　經濟損失料達30億美元

新冠肺炎疫情自中國擴散至全球，亞洲地區的旅遊業首當其衝，受沉重打擊。中國是全球主要的國際遊客和旅遊收入來源，惟多地實施旅遊限制，加上疫情削弱外遊意欲，令不少平時人流如鯽的名勝如今門可羅雀，有泰國曼谷銷售員直指︰「安靜得像墓地。」

近年來，東南亞國家大舉投資度假村和賭場，吸引不斷增長的中國遊客。但在疫情下，航空公司、酒店和旅遊運營商的大量訂單被取消、預訂量劇降。英國諮詢公司GlobalData估計，在越南、泰國、柬埔寨、馬來西亞和新加坡等嚴重依賴中國遊客的國家，在旅遊相關方面的損失預計都至少達到30億美元（約234億港元）。

美媒《紐約時報》報道，日本櫻花季臨近，但在疫情下京都人流疏落；而越南會安的中國遊客大減，平日擠滿旅遊巴街頭變得冷清。會安有工藝店老闆指，爆發疫情以來，生意已大跌了65%。柬埔寨酒店東主馬夏爾（Fabien Martial）坦言，平日住客有70%是來自中國，如今酒店有幾天幾乎是全空的。但他指，自己經歷過沙士、禽流感、政治動盪後，相信堅持下去，生意始終會回來。