巡航導彈剋星　S350防空系統服役

美俄軍備競賽加劇，面對美方計劃部署中程導彈，俄軍周三（26日）宣布被稱為「巡航導彈殺手」的最新型S350防空導彈正式服役。消息指，俄軍亦首次從軍艦試射鋯石高超音速導彈，它日後將部署在核潛艇，成為威懾美國的利器。

俄羅斯國防部表示，首套S350防空導彈系統周三交付列寧格勒州的空中及太空防禦學院，並接受偵測及摧毀模擬空中目標的訓練。俄方指這款武器提高軍隊反巡航導彈的能力，保護國家的重要行政、工業、軍事設施及士兵，生產商稱它可獨立運作或作為多層防空網絡的一部分，而每輛發射車可搭載12枚導彈。

資料顯示，S350導彈的飛行速度達音速5.3倍，最大射程則取決於配備的導彈型號，分別是10公里、60公里及120公里，將與S300及S400成為俄軍的防空力量。

俄媒周四（27日）引述消息報道，俄軍新一代護衞艦戈爾什科夫海軍上將號，上月在巴倫支海試射鋯石高超音速導彈；導彈飛行逾500公里後擊中地面目標，它今後將在核潛艇上測試。這款武器2011年起研發，此前以轟炸機為測試平台。

總統普京去年證實鋯石高超音速導彈的研發計劃，宣稱它以音速9倍的速度飛行，可攻擊逾1000公里外的水面及地面目標。他警告美國不要在軍控問題上製造緊張局勢，否則俄方將被迫在美國水域，部署配備鋯石高超音速導彈的潛艇。