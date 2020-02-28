新冠肺炎：若疫情大流行　醫療系統恐崩潰

澳洲西澳省周五（28日）確診第二宗新冠肺炎個案，患者是鑽石公主號郵輪的乘客。截至周五，全澳洲已有24宗確診個案。澳洲政府周四（27日）啟動緊急應變計劃，準備應對新冠肺炎大流行的情況。然而，有專家指一旦疫情大爆發，國內醫療系統或將超出負荷。

澳洲緊急醫療學院的前主席賈金斯（Simon Judkins）指，政府的緊急應變計劃強而有力，但只要一個流感高峰期就可令澳洲醫療系統受壓，新冠肺炎大流行將令醫療系統崩潰。他建議醫院在大樓外設發燒分流中心，取消一切非緊急手術，或將部分病人轉介私家醫院。他表示，不能只增加人手及病房，要考慮如何善用已有資源。

澳洲皇家學院普通科醫生協會主席内斯波隆（Harry Nespolon）認為，普通科醫生急需大量口罩、手套及保護衣等裝備。他指，新冠肺炎大流行時，只向普通科醫生分發少量口罩是行不通，不想看見大量普通科醫生受感染。他提出政府可設立熱線電話，初步評估懷疑染疫病人。目前很多普通科醫生也感到不知所措，希望政府提供指引協助應對疫情，並制定處理安老院及原住民群體等高危患者的措施。

澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）指，衞生官員會與普通科醫生開圓桌會議，討論應對疫情的方法。他表示，已向提出要求的普通科醫生供應口罩。

此外，有傳染病學家指新冠肺炎大流行會為前線醫護人員帶來精神壓力及過勞，建議政府為他們設立情緒輔導服務，並提供隔離居所，讓他們不用擔心將病毒傳予家人。而縮短他們的上班時間，調派其他部門的醫護到前線工作及安排已退休的醫護人員來支援，亦可減低醫護人員過勞的機會。