馬哈蒂爾欲開特會選總理　議長稱不符程序拒絕

馬來西亞政壇地震餘波未了，看守總理馬哈蒂爾提出於下周一（3月2日）召開遴選總理的特別會議。然而，下議院議長以此舉不符合議會常規為由，予以拒絕。馬哈蒂爾早前指，如果總理人選的僵局難解，將要求提前大選。

國家元首阿都拉周四（2月27日）接見馬哈蒂爾後，未有敲定首相人選；馬哈蒂爾其後表示會將決定權交予下議院。惟國會下議院議長莫哈末阿里夫（Mohamad Ariff bin Md Yusof）指，國會特別會議必須得到國家元首在遴選總理過程的諭令後，才有需要召開；由於馬哈蒂爾的要求不符程序，故不同意下周一舉行特會。

阿都拉周五（2月28日）表示同意國會拒開特會的決定，同日將會見各黨領袖，以選定總理。而馬哈蒂爾與土著團結黨及人民公正黨前署理主席阿茲敏派別的議員開會後，土團黨宣布，將向元首推舉黨主席、內政部部長穆希丁，成為馬國第八任總理。但消息指，阿都拉認為目前未見到有可獲足夠支持成立政府的人選。

被視為馬哈蒂爾對手的人民公正黨主席安華早前亦指，憲法列明只有國家元首才有權選定總理，批評馬哈蒂爾自行決定是偷步之舉。馬來西亞9個世襲統治者定於周五開會，商議是次政局動盪。