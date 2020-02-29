新冠肺炎：英或現首宗本地感染　德法病例激增

新冠肺炎疫情在歐洲擴散，英國周五（28日）懷疑出現首宗本地感染的確診個案，累計病例增至20宗。首相約翰遜指應對疫情是政府首要任務，下周一（3月2日）將召開緊急會議。

衞生官員表示，患者是倫敦西南部薩里郡的一名男子，他近期沒有外遊，當局正調查他的感染源頭，但相信病毒是從英國本土傳播，與海外人士沒有直接關係。英國當日新增的3名患者，其餘兩人是在伊朗受到感染。

另外，德國僅次意大利、成為歐洲病例第2多的國家，截至周五有62人染疫，重災區是北萊茵-威斯特法倫州，當日新增的15名患者全部與該州的首例患者有關。北威州政府指，一名感染者本月中參與當地的狂歡節嘉年華後，有超過1000人需要接受隔離。另外，原定下周舉行的柏林國際旅遊展（ITB）已宣布取消。

法國確診個案激增至57人，瓦茲省成為疫情最嚴重地區，軍事基地亦有數宗確診個案。衞生部長建議市民避免握手，宣布學校寒假結束後亦要繼續停課。摩納哥出現首宗病例，患者病情穩定，已經被隔離，並送往法國尼斯治療。