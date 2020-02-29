開放邊境難民闖歐洲　希臘警射催淚彈驅散

為了報復敍利亞政府軍空襲殺死34名士兵及威脅歐盟表態，土耳其政府揚言開放邊境，讓數百萬難民湧入歐洲。大批難民周五（28日）循海陸兩路前往歐洲，由於希臘關閉接壤土耳其的陸路邊境，數百名無法進入希臘的難民與駐守警員爆發衝突，被催淚彈驅散。

目前有370萬名來自敍利亞、阿富汗等國家的難民棲身土耳其，部分人徒步穿越邊境前往歐洲，逾千名在伊斯坦布爾生活的難民亦集體前往希臘。有難民步往靠近小鎮埃迪爾內的希臘邊境，然後再坐船前往萊斯沃斯島。希臘警方警方在東北部的卡斯塔尼斯邊境口岸，停泊多輛巴士阻止難民接近，當450多名難民企圖越境時，警員發射催淚彈驅散。部分難民嘗試取道無人區越境，但亦不成功。

希臘總理米佐塔基斯指目前有不少難民在邊境聚集，強調不容忍任何非法入境的行為。他又指，希臘對敍利亞內戰沒有責任，不會承擔相關後果。希臘與土耳其接壤的陸地邊境長160公里，而海上邊境長達1000公里，希臘警方已增派一倍警力至邊境巡邏及加強戒備，40艘海岸防衞隊船隻全天候巡邏，堵截從土耳其偷渡的難民。

此外，保加利亞亦加強東南部的邊境管制，總理鮑里索夫（Boyko Borissov）指留意到有大批難民迫近邊境，已就局勢與土耳其總統埃爾多安通電話。土耳其通訊部長阿爾通稱難民已是歐洲和世界的問題，強調土方「別無選擇」，在沒有獲得足夠支援下，只能放寬邊境控制。

聯合國秘書長古特雷斯周五召開緊急會議，稱情況全面失控之前，伊德利卜省需要盡快停火，獲安理會13個成員國支持，惟中國及俄羅斯反對。