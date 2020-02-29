英脫歐後遺症困局　過關居留影響各異

英國離開歐盟將近一個月，在1月31日脫歐當天，鏡頭前看到有群眾歡呼慶祝，也有反對人士喝倒彩，反映國民並不齊心，現在唯有寄望餘下10個月過渡期內談判達成協議；歐盟則繼續按本子談判時，盡量做好準備，把損失減至最低。

目前英國處於脫歐過渡期，預計任何措施的變動均在12月31日後才開始，所以國民日常生活和官方政策毫無改變，政治和經濟影響也不明顯。不過，對經常往返歐盟國家工作或旅遊的英國人，特別關注日後的出入境情況。過關方面，脫歐前他們只需要手持本國的身份證，就可在歐盟地區自由流動，但脫歐後往返英歐兩地必須使用護照；踏入明年後，歐盟公民不得使用身份證入境英國。

航空交通方面，旅客飛抵英國後再轉機前往歐盟國家，必須經過英國和該歐盟國家的海關；至於陸路及海上交通，英國政府宣布與歐盟之間的火車、渡輪、遊輪、巴士和客運服務，在脫歐後維持不變，包括來往倫敦與歐洲大陸的歐洲之星高速鐵路，目前旅客上車前需要檢查護照和身份證，這措施也不會改變。

至於外界最關心的簽證問題，當英國正式脫歐後，歐盟公民前往英國估計如現時一樣均毋須簽證，但仍要持有旅遊期間內有效的護照；相反，若果從英國前往神根公約地區的國家，也需要持有效期溯及、預定旅遊時間半年後的護照。

作為英國的主要鄰國，法國已為英方一旦硬脫歐作好準備，自去年起多次試驗邊境海關設施，防止硬脫歐令邊境出現貨車排長龍等候清關的混亂情況。官方訓練600名新海關人員、增建停車場，並包括從英國海岸進口貨物的邊檢設施、海關人員測試電腦系統和車牌掃描器。法方同時關注英國是否已有應變措施。

此外，法國政府1月31日公佈為國內英國居民，開啟「英國脫歐協議」居留證申請網站，7月起公開運作，預計這「英國脫歐協議卡」免費批出。居法的英國人及其家庭，如果已經入紙申請「無協議卡」，就毋須在新網站重新辦理手續。

法國政府關閉了給英國人申請普通「第三國家公民」居留證的網站，以更新及修改；如果英國硬脫歐，在法的英國居民將要申請這居留證。在脫歐過渡期完結前的境內英國居民，將可獲「脫歐協議卡」和新居留證待遇；之後赴法居住的英國人，或需要申請普通「第三國家公民」居留證，但有待兩國談判決定。

駐法國記者呂靜儀報道