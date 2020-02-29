英脫歐過渡期展開　兩地民眾細說變化

英國脫歐過渡期已經開始了一個月，東網記者訪問英國及歐盟公民，讓他們分享對現時生活的變化。不少人認為形容生活依舊如常，也有受訪者擔心未來的自身權益會否受損；有人則決定「安於現狀」，暫不想過渡期結束後的問題。

在倫敦工作的BNO護照持有人麥麗儀表示，本月初在法國度過周末後，從巴黎戴高樂國際機場飛回倫敦希思路機場，過關出入境完全如以往一樣，她手上拿BNO護照，海關人員指示她排在「EU（歐盟）」隊伍等候，最後也迅速過關。

從事翻譯工作的倫敦華人居民陳潔梅稱，由於工作及生活各方面都與歐盟「密不可分」，所以擔心原先身為歐盟公民的權利，會否隨英國脫歐而消失，例如日後往來歐盟國家時，要否申請特別簽證等。她表示：「2016年脫歐公投後英鎊匯率下跌，所有物品大幅漲價，但也因此多了一些來自歐洲客戶的生意。」

英國華裔居民趙燕瓊則坦言，現時對脫歐沒有太多憂慮：「暫時未看到日常生活的改變，但英鎊相對其他重要貨幣仍然疲弱，可能出外旅遊的花費更高。」

法國清潔公司主管緹爾利認為，日後要花近100歐元（約857港元）領取法國護照才可入境英國「非常無謂」。他說：「女兒之前在英國住一年，沒有身份或居留問題；現在英國脫歐，以後肯定沒有那麼容易住下來。就如在過渡期後，我們去英國需要持法國護照，而非使用法國免費給予國民的身份證就可以。」

德國專業攝影師浩格經常來往英國和歐洲大陸各地工作，他指在實際生活層面至今沒有甚麼改變，仍可自由出入歐洲所有地區；又估計還要拖多5年才可真正改變和落實所有法例和措施，表示「總之現時沒有改變，就先繼續享受吧」。

駐法國記者呂靜儀報道