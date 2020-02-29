新冠肺炎：東北地區失守　仙台患者曾乘疫輪

日本新冠肺炎疫情蔓延全國多地，厚生勞動省指截至周六（29日）下午1時半，連同「疫輪」鑽石公主號在內，全國累計確診病例增至942人，當中包括9名厚勞省職員和檢疫官，另有11人不治。除了北海道疫情仍然告急，仙台市、新潟市及高知市亦新增4宗確診病例，其中仙台市患者為日本東北地區首宗確診個案，該名70多歲男子為鑽石公主號乘客，檢測顯示沒有確診後下船，至周五（28日）因低燒及喉嚨痛入院。

該名仙台市患者上周四（20日）下船後，曾乘搭新幹線等交通工具從橫濱到達仙台站返家，據悉他除了買食物外都不會外出，外出時亦會戴上口罩。他周五上午確診，目前情況穩定，其一名男性家屬未有確診，將在家隔離14日。宮城縣已緊急召開對策會議，預防縣內感染擴散。

受疫情影響，首相安倍晉三周四（27日）要求地方政府，下周一（2日）起停課至4月初開始的新學年，令家長教師無所適從。《日本經濟新聞》周六報道，政府將設立基金，以資助各企業向停課期間因需照顧子女而請假的員工發放津貼。

目前北海道有67人確診，是日本最多人確診的地方，其次為有36人確診的東京都。不計鑽石公主號的病例，日本截至周四共41人病愈出院。另外，有日本高級官員周五透露，雖然距東京奧運開幕不足5個月，但當局暫時未有制定後備計劃，又否認會延期，強調準備工作繼續按計劃進行。