馬哈蒂爾回朝失敗　土團黨主席穆希丁任新總理

馬來西亞政壇陷入亂局，國家元首阿都拉周六（2月29日）宣布，任命土著團結黨黨主席、內政部長穆希丁為新總理，前總理馬哈蒂爾的回朝計劃宣告失敗。

穆希丁日前獲96名國會議員支持提名任總理，包括前朝巫統及其盟友。國家王宮周六下午發聲明，指阿都拉接獲各黨的總理提名名單，與他們和所有國會議員會面後，認為穆希丁獲大多數議員支持，所有決定委任穆希丁為總理，他將於下周日（3月1日）早上10時30分宣誓就任。

同日較早前，馬哈蒂爾指他將代表前執政聯盟「希望聯盟」競逐總理，並有信心獲國會大多數人支持。原本是下屆總理人選、人民公正黨領袖兼前副總理安華，亦表明會支持他出任總理。

馬哈蒂爾稱他當日早上已經與希盟領袖開會，指他有信心在國會獲得足夠人數支持，準備成為下任總理。安華當日下午抵達王宮覲見國家元首阿都拉，表明他會支持馬哈蒂爾競逐總理，其後發聲明證實事件。

穆希丁與馬哈蒂爾一樣曾為巫統成員，於2008年成為署任黨魁，翌年獲時任總理納吉布招攬入閣任副總理，一度兼任教育部長，至2015年因公開批評一馬貪污案而被納吉布踢出局。納吉布當時指穆希丁不應在公開場合發表立場不一的見解，後者下台後繼續批評巫統，該黨最終在2016年決定開除其黨籍，同年與馬哈蒂爾共組土著團結黨。