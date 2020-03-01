穆希丁就任總理　馬哈蒂爾欲靠不信任動議奪權

馬來西亞政局未明朗，國家元首阿都拉上周六（2月29日）任命土著團結黨主席穆希丁為新總理，意味看守總理馬哈蒂爾回朝計劃失敗。惟馬哈蒂爾當晚立即反擊，稱自己已獲逾半國會議員支持續任總理，周日（3月1日）更直指穆希丁是「非合法總理」，揚言在國會發動不信任動議看對方是否「名正言順」上台。馬哈蒂爾設法奪回大權之際，穆希丁同日早上在國家王宮宣誓就職。

阿都拉委任穆希丁任總理後，馬哈蒂爾陣營立即召開緊急會議，馬哈蒂爾會後以土團黨主席身份強調自己與5名黨議員沒有支持穆希丁任總理，因此對方向阿都拉提呈的議員支持人數不正確。他反指，自己已獲114名國名議員簽署聲明支持，將向阿都拉提交名單；支持馬哈蒂爾的議員大部分來自土團黨、人民公正黨、民主行動黨、國家誠信黨等。

馬哈蒂爾周日早上再與前執政聯盟「希望聯盟」成員會面，他會後召開記者會，承認阿都拉已決定總理人選，拒絕接見他。他又說，開記招是要向大家說明「輸家如何組成政府，而贏家卻輸了組閣機會」。

馬哈蒂爾揚言將轉向國會，發動不信任動議來證明穆希丁是否真的獲得大部分議員支持，抑或只是無足夠支持就被任命。他指：「若穆希丁能過關，那麼他就能名正言順上台，否則根據憲法，沒有獲得大部分國會議員支持的人就不能任總理。」