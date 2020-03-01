土耳其開放邊境　1.8萬敍難民湧希臘

土耳其日前揚言會「開放大門」，不再阻止敍利亞難民湧入歐洲，數小時內即有大批難民前往邊境，更一度與希臘警方爆發衝突。土耳其總統埃爾多安上周六（2月29日）表示，目前已經有1.8萬名難民越過土耳其邊境前往歐洲，預料未來數天會增至2.5萬至3萬人；希臘政府則稱已攔截4000名非法入境者。

埃爾多安當日在伊斯坦布爾發言演說，稱有1.8萬難民已越過邊界前往歐洲。34名土耳其士兵日前在敍利亞空襲身亡，土方隨即威脅歐盟表態，埃爾多安說：「我們在未來日子都不會關閉邊境、情況會持續發生。歐洲需要遵守其承諾，我們無法再有能力照顧及餵養更多的難民了。」他又批評歐盟沒有履行前年簽署的難民協議，以向土方提供財政支援。

此舉惹來希臘不滿，安全部門指難民不可能靠自己順利前往希臘，直斥他們由土耳其派來、且被土方利用；政府發言人強調當局會竭盡全力保衞邊境。

有英媒拍到有難民在土希邊境爬過圍欄進入希臘的情境，有阿富汗難民更冒寒跨河越境。希臘早前用催淚彈阻止難民越境，土耳其外長恰武什奧盧斥希臘無恥地向數千名無辜人士投擲催淚淚，又強調土方沒有責任堵截難民。