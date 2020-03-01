新冠肺炎︰激增385宗新症　升至54死

伊朗衞生部發言人周日（1日）表示，國內過去24小時新增385宗新冠肺炎確診病例，全國累計978宗，死亡人數增至54人。當局呼籲國民盡量避免不必要的行程，並留在家中。

新冠肺炎以重災區伊朗為中心，蔓延中東。有旅居伊朗的華人表示，即使當地疫情嚴峻，居民仍甚少戴口罩，市內亦未見緊張情緒，甚至認為等到夏天就能「雨過天晴」。不過，當地疫情據報已擴散至監獄，有指目前在囚的英籍伊朗裔女記者，亦被感染新冠肺炎。

目前在德黑蘭大學攻讀博士學位的華僑金鵬指，伊朗人認為沒有染病的人不需要戴口罩，令戴上口罩的自己反而顯得「另類」。但在疫情擴散下，他發現一些藥房也開始出現口罩缺貨；惟伊朗人似乎仍不感焦慮。金指，有伊朗人稱︰「不急不急，不是說高溫天氣會殺死病毒嗎？」他們說，由於伊朗庫姆等地即將入夏，認為病毒在兩個月後就會被殺死的。

英籍伊朗裔的42歲女記者納扎尼（Nazanin Zaghari Ratcliffe）早年回伊朗探親時，被指控策動反政府及間諜活動，遭判監5年。其英國家人上周六（2月29日）發聲明，引述納扎尼指自己過去一周都感不適，出現流鼻水及咳嗽病徵，更不時發燒。納扎尼的丈夫批評伊朗當局拒絕為納扎尼進行病毒檢測，又指控獄方試圖壓下疫情。納扎尼家人已向英國政府求助，英方正與伊方官員接觸，尋求更多資訊。