新冠肺炎︰80華人違隔離規定遭驅逐　有人機場回家途中被捕

新冠肺炎肆虐全球，多國對入境中國人實施隔離措施。內地近日流傳多名中國人在俄羅斯莫斯科遭隔離虐待，引起輿論關注。對此，中國駐俄大使館曾向莫斯科發出「措辭最嚴厲」的外交照會，莫斯科當局則回應，隔離措施是針對所有從疫情國家入境的人士，沒有歧視成份。惟有在俄華人透露，當地華人圈已風聲鶴唳。

內地傳媒報道，目前至少有1.1萬名中國公民在俄羅斯接受醫學觀察，其中80人因違反隔離規定遭驅逐出境。一名在察里津諾殘疾人康復中心接受強制隔離、將被驅逐出境的留學生透露，他上月15日在莫斯科入境時，曾簽下自主隔離承諾書，惟當時有醫護人員告訴他，隔離期間仍可到人流較少的商店購物；但至22日晚上，突然有警察上門檢查，起初聲稱帶他和女友到醫院體檢，後來卻沒收了他們的護照，並直接送到隔離地點。

過程中，該留學生曾遇上兩名在俄工作的同鄉。該兩名中國人上月10日入境莫斯科，與該留學生同日被帶走，接受隔離2天後，便被帶到法庭受審，最終被判決違反法規，遭驅逐出境並罰款1萬盧布（約1171港元），且5年內不得入境俄羅斯。

據稱，兩人的經歷在隔離中心傳開後，曾有一名女生嘗試致電使館求助，卻被搶走手機，一名老翁更表示遭到俄方人員粗暴對待。後來，他亦接受審判，同樣將被驅逐。另一名留學生透露，不少中國人根本不懂俄文，但俄方未提供相關法律援助，曾有中國人拒絕在判決書簽字，結果被警察強行按手印，一名老翁因反抗遭警察掌摑。

俄羅斯中國志願者聯盟負責人許文騰指出，即將遭驅逐的中國人大多是違反「入境需要自主隔離14天」的命令，在街上被臉部監控鏡頭拍到後，被集中送到察里津諾，接受審訊後，待完成14天隔離，便會送到外國人拘留遣送中心；他又透露，遣送中心與監獄相似，不少人都十分害怕。

據報道，不少中國人對「自主隔離14天」命令的理解都十分模糊，曾有從中國回俄的女士在網絡透露，她抵達莫斯科後，亦被要求簽署俄文的自願隔離命令，但她詳細閱讀後發現內容十分荒唐，其中沒提到隔離期間如需要出門購買食物或買藥時，該如何處理。

許文騰認為，如入境時簽署的《自願隔離書》有英文甚或中文版本解釋，違規的人將大大減少。他又指出，不少案例只是在隔離期間偶爾下樓倒垃圾、下樓接外賣被監控拍到，甚至有人剛下飛機，回家途中就被指沒有自主隔離而被捕。