新冠肺炎：歐洲多國現新病例　多與意大利有關

新冠肺炎疫情蔓延，多個國家繼續出現確診個案，當中包括芬蘭、捷克、英國蘇格蘭等。這些患者中，許多都曾到過疫情嚴重的意大利。

芬蘭衞生及福利部門周日（1日）表示，該國再有2宗確診新冠肺炎個案，令總數增至5宗。衞生官員指新增確診者居於赫爾辛基，包括一名退休長者及一名學童，兩人與早前一名曾到意利北部旅遊，回國後確診的婦女有聯繫。他們在醫院抽取樣本供化驗後已家居隔離，當局正調查是否尚有其他人與他們有接觸。

捷克亦出現3宗新冠肺炎確診病例，患者均曾到過意大利。首宗個案患者是一名68歲捷克男子，近期到意大利北部烏迪內市參加會議。第二名是一名在米蘭一間大學留學的21歲美國女生，第三名是一名44歲捷克男子，他近期與家人到過意大利北部滑雪度假。

而在英國，確診數字周日首次出現兩位數字增長，一共增加13宗，當中英格蘭及蘇格蘭分別新增12及1宗確診個案，令全國確診總數增至36宗，蘇格蘭更是首次出現確診個案。蘇格蘭首席部長施雅晴周一（2日）早上將出席由首相約翰遜主持的緊急會議，商討如何應對蘇格蘭再出現新冠肺炎個案。

英國的新增病例中，6人近期曾到意大利，2人曾到伊朗。有3人是被一名於上周確診的薩里郡男子傳染，另一名住在埃塞克斯確診患者則沒有外遊紀錄，未知他如何感染。