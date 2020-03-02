新冠肺炎：政府研修法　以備全國進入緊急狀態

日本新冠肺炎疫情持續擴大，確診人數截至周一（2日）增至962人；其中愛媛縣一名女子染疫，成該縣首宗病例。日本首相安倍晉三表示，將於下周二（10日）公布第二輪緊急措施，並打算修法以備日本可能進入緊急狀態。

報道指，愛媛縣首名確診者是一名40多歲女銀行員，住在愛南町，她上月15日晚曾與另一名高知縣30多歲女患者到大阪聽演唱會，友人於上月28日確診後，女銀行員翌日到醫療機構求診，至周日也證實受感染，但她暫未出現咳嗽、發燒等症狀。累計有2男2女到這個演唱會後感染病毒。

安倍晉三周日與其他官員開會，相討疫情。他表示，下周二將公布第二輪緊急措施，善用今年度2700億日圓（約194億港元）的預算，包括支援經營出現困難的中小企、向生產商直接購買口罩供應民眾等。日本公布2月製造業採購經理指數PMI，再跌1點至47.8，是2016年5月以來最低。

安倍周一在參議院預算委員會上又表示，為了應對確診人數未來可能急增，必須有相關配套措施及預備可能宣布全國進入緊急狀態，故應盡快研究修訂法律做好法源依據，作最壞打算及最妥善的準備。日本全國大部分的中小學周一起暫時停課，餘下的部分學校料於周二陸續停課。