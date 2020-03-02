南極考察團隊發現新小島　面積與溫莎堡相若

世界很大，一些位處偏遠地區的陸地，至今仍未被人類踏足。一隊來自美國及英國的專家團隊近日在南極考察時，意外發現一個全新的小島，拓闊了人類的足迹。團隊相信，通過研究該個面積如英國溫莎堡大的小島，將有助探索南極地區的地質學歷史。

思韋茨離岸研究計劃（THOR）的團隊，正在南極派恩艾蘭灣考察思韋茨冰川。團隊乘船連日於冰天雪地的海域航行，卻突然有人高呼︰「我好像看到岩石！」此話引起騷動， 眾人紛紛趕至觀察，並比對地圖，驚覺查無此島。團隊這才發覺，他們是遇上了一個從未被發現的新小島。

一行人於是登上小島，將小島命名為希芙（Sif）。希芙是北歐神話中的女神，亦是雷神索爾（Thor）的妻子。希芙島的面積約為5.9萬平方米，它由花崗岩組成，以往被冰架覆蓋，有少量海豹在此棲息。有專家估計，希芙島約於2010年方開始從冰雪中露出；在冰層漸融下，希芙島的岩石陸地才因而被發現。

美國維珍尼亞大學冰川地質學家西姆金斯（Lauren Simkins）表示，冰川退卻令基岩承受的壓力大減，冰層下的陸地會有反彈效果並升高。這現象可能有助固定冰川，減弱它們跌落大海的速度，但也有機會形成裂縫，加速冰川崩塌。團隊已從希芙島上取得樣本，將在本月行程完結後帶返實驗室，期望可分析出更多有關希芙島結構及變化的資料。