新冠肺炎：新總理履新　傳出有國庫控股高層染疫

馬來西亞政壇一輪權鬥過後，新總理穆希丁周日（1日）終宣誓就任，他於周一（2日）早上正式到總理府上任履職。但在此際，傳出有國營的國庫控股高層感染新冠肺炎，並曾與2名部長級人物接觸，恐影響新政府的運作。

72歲的穆希丁周日早上國家皇宮正式宣誓就任馬來西亞第8任總理，他曾於納吉布前政府中擔任副總理，並於2016年和剛辭職的前總理馬哈蒂爾創建土著團結黨。穆希丁周一早上7時55分抵達總理府，獲政府首席秘書拿督祖基等高官迎接，現場掛起歡迎新總理履新的布條，他於7時58分正式打卡上班。他當日會回到柔佛州坡，並與不同單位的領導人會面。

與此同時，一名國庫控股高層兼官聯企業主管感染新冠肺炎，成為該國第26名確診者。據報，該患者上周四（2月27日）曾在吉隆坡一間酒店，出席希望聯盟政府解散前、為政府部門正副部長舉行的歡送會。馬來西亞截至周一已有29人確診；有輿論擔心，該2名前正副部長過去數天接觸過新政府的決策層，一眾官員或受疫情威脅。