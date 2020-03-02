開生日會沒人出席　可憐貓女正尋家

英國倫敦一間動物收容所中有一隻貓女於近日生日，獲職員為牠舉辦生日會。可惜，由於貓女患病，生日會沒有貓朋友或主人到賀。冷清場面令貓咪看起來非常落寞，職員借此機會在網上發文，呼籲好心人領養牠，為壽星小貓提供溫暖。

貓女莫妮可（Monique）上周六（2月29日）迎來兩歲生日，職員決定為牠準備一個野餐形式的生日會。職員以一張綠色的毛毯充當草地，擺上一張迷你野餐桌，又在牆上掛寫着「生日快樂」的橫額，更少不了玩具蛋糕及香檳，準備充足。然而，莫妮可坐在野餐桌旁等候多時，仍不見有任何貓或人前來賀壽，看起來十分孤單。

職員將此事在網上分享，為莫妮可徵求一位願意愛牠一生一世、令牠不再孤獨的主人。在收容所住了115天的莫妮可性情温和、親近人類，被撫摸頭和下巴時，會滿足地發出「呼嚕呼嚕」的聲音；可惜牠不幸感染了可導致貓愛滋病的貓免疫缺陷病毒（FIV）。職員強調， FIV不會傳染人類， 部分感染FIV的貓隻仍能有正常壽命；不過，FIV有可能傳給貓同伴，因此職員提醒有意領養莫妮可的人，家中不應飼養其他貓。