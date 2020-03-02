新冠肺炎︰全國超巿現搶購潮　主婦稱如世界末日

新冠肺炎疫情肆虐全球，澳洲全國超巿近日出現搶購潮，白米、意大利粉、廁紙等都被「掃光」，不少貨架空空如也，有主婦形容猶如世界末日。超巿稱會盡快補充庫存。

出現搶購潮的包括在新省悉尼華人區車士活區，從網上照片可見，當地高斯（Coles）和伍爾沃思（Woolworth）超巿貨架上的家庭主食和清潔用品，都被一掃而空。洗手液亦成搶購對象，有超巿需實施限購。悉尼女居民里甘（Dianne Regan）表示，最近買下大量清潔用品和藥物。她指︰「我買了一些家人可能需要的物品，如止痛藥和流感藥。」

悉尼西部主婦米利（Milly）則稱，覺得情況有如為為世界末日做準備，寓所其中一間房已放滿各種物資。昆省布里斯班女醫生博爾頓（Maria Boulton）指，不少病人和朋友都已經開始在超巿掃貨，口罩已告缺貨，希望政府能為診所提供更多口罩。

伍爾沃思超巿發言人指，由於部分商品需求急增，出現庫存短缺，正聯絡供應商盡快補貨，又對為消費者帶來不便致歉。高斯超巿發言人則指只有洗手液短缺，其他貨品大致供應正常。