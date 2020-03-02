新冠肺炎：反對郵輪泊岸　留尼汪島爆警民衝突

郵輪鑽石公主號早前因新冠肺炎肆虐而成為「疫輪」，非洲法國屬地留尼汪島的居民擔心事件重演，反對主要載有澳洲及新西蘭旅客的郵輪太陽公主號（Sun Princess）泊岸。周日（1日）的示威演變成警民衝突，警員發射催淚彈鎮壓。

太陽公主號於1月20日載着2000人由南澳省阿德萊德出發，原定於新加坡、泰國、塞舌爾、坦桑尼亞、馬達加斯加、南非、留尼汪島及毛里裘斯泊岸，旅程為期7周，每人船票至少1萬美元（約5.1萬港元）。郵輪停留在出現疫情的泰國後轉往非洲，但周日在沒有疫情的留尼汪島靠岸之際，有約30名居民到場抗議，向郵輪擲石，又焚燒垃圾箱及堵路。

太陽公主號上月13日亦因相同原因，遭馬達加斯加拒絕泊岸。乘客認為郵輪停泊泰國已是一個月前的事，不應受到當地人如此待遇；有300多名乘客最終成功遊覽留尼汪島。船長原擬提早前往下一站毛里裘斯，但該國政府已撤回泊岸許可，郵輪將啟程返回西澳省費里曼德爾，料於下周二（10日）抵岸。