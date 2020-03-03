土俄敍混戰　美法航母會師地中海

敍利亞局勢近日惡化，土耳其與俄敍的衝突加劇之際，美法周一（2日）在地中海展開「雙航母」行動，北約亦在區內演練反潛作戰，顯示美俄兩大陣營的軍事角力白熱化。

美國海軍艾森豪威爾號航空母艦戰鬥群上月29日經直布羅陀海峽，由大西洋駛入地中海，截至周一（2日）它位於意大利附近的地中海中部水域。美軍參謀長聯席會議主席米利向傳媒證實，由於意大利新冠肺炎疫情肆虐，所以艾森豪威爾號取消原定訪問當地的計劃。該戰鬥群日前橫越大西洋途中，罕有地演練為運輸船隊護航。

艾森豪威爾號航母戰鬥群還包括神盾巡洋艦聖哈辛托號與維拉灣號，以及神盾驅逐艦斯托特號、威廉斯號及特拉克斯頓號，丹麥海軍亦派出一艘護衞艦隨行。外界預料，艾森豪威爾號此次海外部署是前往中東，接替杜魯門號航母在區內震懾伊朗的任務；惟隨着近期敍利亞及利比亞局勢升級，未知該艦會否因此留守地中海戒備。

美軍周一表示，艾森豪威爾號與法國海軍航母戴高樂號，開始在地中海展開「雙航母飛行行動」，各派軍機在對方的航母升降。美法兩軍的航母近年不時聯合演習，最近一次是去年，戴高樂號與美軍斯滕尼斯號在紅海舉行「雙航母」過航演習。

與此同時，美軍神盾驅逐艦羅斯號上月29日，結束對保加利亞港口城市瓦爾納的訪問，之後與保加利亞海軍巡防艦在黑海舉行聯合演習，相信稍後離開返回地中海。