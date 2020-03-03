新冠肺炎：向北海道派320萬口罩　月產增至6億個

日本新冠肺炎疫情嚴峻，截至周二（3日）早上11時，連同「疫輪」鑽石公主號在內，全國染病人數暫時維持在980人，當中有77人確診的北海道仍是重災區。官房長官菅義偉表示，國內口罩將擴大至月產超過6億個，又強調廁紙等大部分紙品的生產及庫存充足，呼籲民眾切勿搶購。

根據首相安倍晉三早前公布的緊急措施，政府周二開始向生產商直接購買320萬個口罩供應予民眾，首先受惠的是宣布進入緊急狀態的北海道，預計將提供予8萬戶家庭，平均每戶40個。當局擬在第二輪緊急措施中，制訂向全國派發口罩及嚴禁轉賣口罩等措施。

另外，日本感染症學會網站近日刊登報告顯示，鑽石公主號確診患者服用哮喘用吸入式治療藥物後，病情得到改善。三名65歲以上患者均是輕症，上月20日接受治療約兩日見效，一名73歲女性治愈出院。研究團隊相信療法有望抑制新冠病毒，惟目前欠缺臨床實驗，將與其他醫療機構繼續研究。

受疫情影響，全日本航空公司（ANA）及日本航空（JAL）將於本月19日或之前，豁免從日本起降的所有國際和國內航線的改票及退票手續費，並向下月指定日期前部分來往中國班機的乘客退還機票費用。

經濟合作與發展組織（OECD）周一預測，世界整體實際經濟增長率在疫情影響下放緩至2.4%，其中日本在0.2%停滯不前，若疫情持續擴大，將陷入經濟衰退危機。日本央行將向金融機構注資5000億日圓（約361億港元）救市，為期兩周，以穩定市場。安倍晉三表示，將在今個及下個財政年度預留資金，在應對疫情損害經濟時採取財政刺激措施。