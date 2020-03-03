料無政黨獲過半數　內塔尼亞胡宣布勝出大選

以色列一年內第三度的國會選舉周一（2日）晚結束，初步結果顯示，總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團得票最多，但以利庫德集團為首的右翼聯盟，料無法奪取國會過半數議席，導致今次大選很大機會與上兩次一樣，無法籌組聯合政府。內塔尼亞胡點票未完成已自行宣布勝選，並向支持者承諾籌組執政聯盟、盡快吞併西岸所有殖民區。

今屆大選有71%選民投票，投票率是三次大選中最高。據初步點票結果顯示，利庫德集團預料取得36至37席，比上一次大選有數席進帳。該黨及其右翼盟黨料奪取國會120席的59席，距取得過半數差2席。分析指，雖然內塔尼亞胡的所有對手料共獲過半數，其主要對手甘茨領導的藍白黨或得54席，但由於反對黨陣營分裂，以色列的政治僵局恐怕未能打破。

點票未結束，爭取連任的內塔尼亞胡隨即在特拉維夫與支持者慶祝，自行宣布利庫德集團勝出大選，形容今次是「大勝」，並興奮地指：「今次是一次擊敗所有困難的勝利，因此我們抵抗了強大力量。」他強調不會讓反對派得逞。

甘茨拒認敗選，他向支持者表示：「雖然結果不是我們所希望的，我們在原則上不會妥協，直至最終結果出爐。」各黨領袖曾表明希望避免第四次大選，利庫德集團發言人透露，內塔尼亞胡已積極籌備聯合政府，並設法拉攏反對派陣營的國會議員。