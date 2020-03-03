強硬應對英美貿談　約翰遜或取消對美數碼稅

英國首相約翰遜成功帶領英國脫歐後，開始全力展開對歐美的貿易談判。約翰遜立場一向被指親美國總統特朗普，但他周一（2日）揚言，將以強硬態度應對英美貿談，致力爭取有利英國工業的貿易協議。不過在談判計劃中，英國表示將考慮取消原定向美國科企巨企徵收數碼稅的計劃。

約翰遜周一表示，英國擁有商界最頂尖的談判官員；並聲言︰「我們將強勢談判、為英國工業謀求利益的同時，這份跨大西洋的貿易協議將反映我們兩個大國的特殊親密關係。」

英國原定於下月起，向在英國營運的美國科企巨企如Google、Facebook及Amazon等，徵收2%的數碼稅。惟華府就此強烈反對，指稅項涉歧視及不恰當。美國國務院1月更明言將採反制措施，英國當時直言不會讓步。但英國在最新的對美貿談指引中，表示留意到針對數碼稅的意見，將再就政策發展加以考慮。

不過，英國國際貿易大臣卓慧思周一另表示，英國在對美貿談中，不會妥協降低其進口食品的食物安全要求；並再次否認會將英國國家衞生事務局（NHS）出售予美國。而在對歐貿談方面，卓慧思強調，英國不會在漁民利益問題上讓步。然而，法國總統馬克龍亦寸步不讓，指如果該國漁民進入英國水域的安排有變，將向英國索取賠償。