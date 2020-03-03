破紀錄暖冬　降雪減少日照變長

日本氣象廳周一（2日）公布由去年12月至今年2月的冬季氣象總結，發現東日本（即關東甲信、北陸、東海）及西日本（即近畿、四國、九州）平均氣溫分別比往年高攝氏2.2度和攝氏2.0度，創下冬季最高溫紀錄。全國降雪量亦有下降，相反部分地區日照時間及降雨量都創新高。

全國153個觀測點中，多達109處平均氣溫與常年均溫的差距刷新最高紀錄，其中岐阜縣高山市、兵庫縣豐岡市等都高出2.6度。而山形縣新莊市的3個月日照時間則長達183.3小時，達常年均值的136%，創下最長時間紀錄。

另外，北日本及東日本降雪量分別為往年均值的44%和7%，創最少紀錄。4處觀測點刷新最少的3個月降雨量紀錄，當中北海道留萌市僅有151毫米，為往年的52%。而長崎縣的平戶市、佐世保市及佐賀市則超過往年均值兩倍創新高。

氣象廳指出，東日本及西日本因冬季型氣壓分布未能持續，而令進入的寒流減弱，日本西部相對氣溫升高及降雪量減少，東日本太平洋一側仍因受低氣壓等影響而日照時間變短，西日本的日本海一側則降雨量增加。