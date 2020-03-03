疑不滿被用作散播仇恨　莫迪考慮棄用社交網

印度總理莫迪於社交網Facebook的粉絲在全球僅次於美國總統特朗普，惟他周一（2日）突然在社交網上稱，考慮下周日（8日）起棄用他在Facebook、Twitter、Instagram和Youtube等社群媒體的帳號。有指這與他不滿社交網站被用作散播仇恨有關。

莫迪發文稱，下周日考慮棄用各個社交媒體的帳號，將會報告相關進展。推文一出，立刻引起印度網友的關注。截至周二（3日）上午10時，已有15.2萬名網友看過該推文，有4.4萬人轉推，還有9萬人留言。

一些莫迪的支持者留言希望莫迪繼續在社交媒體與民眾互動，並指莫迪在社交媒體的存在，可與反印度的人抗衡；但也有一些不喜歡莫迪的網友留言，批評莫迪的支持者總是在社交媒體留下仇恨和族群滅絕的言論，請莫迪叫支持者一起棄用在社群媒體的帳號。

莫迪和他的辦公室尚未解釋莫迪為什麼考慮棄用在社交媒體的帳號，但印度媒體稱，莫迪最近對社交媒體被利用來散布仇恨、假消息和謠言，進而加劇德里反公民法示威暴動而損害印度形象等感到不滿，因而考慮棄用社交網。