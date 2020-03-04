與敍俄劍拔弩張　美願供武器助土耳其

土耳其與俄羅斯及敍利亞的衝突加劇之際，有指美國正準備出手協助土耳其，表示願向土耳其提供武器。

土耳其電視台周二報道，美國的敍利亞特別代表杰弗里（James Jeffrey）向記者稱：「土耳其是北約（NATO）的盟友，軍隊用的大部分是美國裝備，我們會確認（土方的）裝備就緒而且堪用。」另外，美國駐土耳其大使薩特菲爾德（David Satterfield）周二亦在簡報中指出，華府正就安卡拉所提出的防空系統要求進行審查。

敍利亞政府軍自去年12月起清剿反抗軍的最後據點伊德利卜省，期間土耳其的軍隊受到波及，導致土耳其士兵喪生。土方曾警告若敍軍2月底前未撤離土軍哨站附近，就會出兵敍利亞。豈料敍方非但不為所動，上月27日還有34名土耳其士兵在敍利亞政府軍的空襲中被殺。土耳其之後在本月1日宣布，採取名為「春之盾（Operation Spring Shield）」的軍事行動，與敍利亞和為敍撐腰的俄羅斯劍拔弩張。

敍利亞內戰至今持續了9年，聯合國周一（2日）發表報告，首次直指俄軍涉及濫炸敍利亞平民的戰爭罪行。報告指綜合目擊者證詞、影片和觀察站報告等證據，俄羅斯曾至少兩次參與轟炸平民行動，包括去年7月22日轟炸伊德利卜省一個市集，和同年8月16日轟炸大馬士革市郊一個難民中心，兩次轟炸共造成至少63名平民死亡、149人受傷。