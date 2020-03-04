新冠肺炎：防疫用品需求急增　譚德塞籲勿囤積

世界衞生組織總幹事譚德塞周二（3日）在瑞士日內瓦開記者會，交代新冠肺炎疫情的最新進展。他指出，公眾對防疫用品的需求大增，出現囤積及錯誤使用等情況，打亂全球供應，呼籲停止囤積及希望廠商大幅提高產量。

譚德塞稱，世衞估計全球醫療系統每月將需要8900萬個口罩、7600萬對手套、160萬個護目鏡，但防疫用品供應正在減少，生產商要提高40%產量才可應付需求。他又指，現時出現囤積防疫用品的情況，嚴重影響供應鏈，憂慮削弱部分國家的抗疫能力，置前線醫護人員於險地。

新冠肺炎目前在中國、南韓、意大利、伊朗大爆發，譚德塞指一處的傳染病疫情似乎完結，其他地方的變得更為複雜。他稱，新冠病毒有獨特特質，不同流感，直指是一個未知領域。他指出，新冠病毒的傳播方式與流感相似，同樣是經患者的口、鼻分泌物傳播，但亦有重要的相異之處。按現有數據，新冠肺炎的傳播效率不及流感，例如感染流感但未發病人士是主要的傳播者，但新冠肺炎不是這樣。

世衞日前拒絕定性新冠肺炎為全球大流行，惟美國疾病控制及預防中心首席副總監舒查特（Anne Schuchat）周二向參議員交代疫情進展時，表明疫情已符合3項定性標準的其中2項，包括它是新病毒、可以人傳人。她估計，若新冠肺炎毒持續中國以外地區人傳人，將增加世衞視之為全球大流行的機會。