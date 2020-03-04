新冠肺炎：暫釋5.4萬囚犯　23議員中招國會休會

新冠肺炎在伊朗大爆發，該國截至周二（3日）累計2336人染疫，77人死亡，確診者包括多名高官。外媒報道，為防疫情擴散，伊朗政府將暫時釋放5.4萬名沒有染病的囚犯。最高精神領袖哈梅內伊則強調，政府沒有隱瞞疫情，相信爆發不會維持太久。

美媒指，伊朗相信是有最多官員確診新冠肺炎的國家，哈梅內伊的顧問等高官早前更染疫不治。此外，國會的290名議員中亦有23人確診，佔總數的8%，國會已暫時休會，並要求議員停止與公眾接觸。

英媒則透露，伊朗政府允許經檢疫後確定無中招的囚犯，暫時保釋外出，但措施不適用於刑期5年以上的囚犯。據悉，囚於伊朗的英籍伊朗裔女子納扎尼（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），亦將於周三（4日）獲釋。她早年因反政府及間諜活動被判囚，其家人曾稱她出現發燒、流鼻水及咳嗽病徵，並向英國政府求助。

早前有報道指伊朗涉隱瞞疫情，聲稱該國至少逾200人死於新冠肺炎。哈梅內伊周二出席植樹活動時沒有戴口罩，但有戴普通膠手套。他演說時否認瞞疫指控，反斥有疫情更嚴重的國家試圖掩飾情況。他又要求國民跟從衞生部門的防疫指引，指示所有政府部門提供一切必要協助。