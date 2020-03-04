金與正首發官方聲明　斥韓狗口長不出象牙

北韓周一（2日）進行2020年首次的武器測試，引起南韓政府反對。北韓官媒周三（4日）報道，領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正周二（3日）首次以個人名義發表談話，批評南韓對北韓的軍演說三道四、賊喊捉賊，又直指韓方「狗口長不出象牙」，對其不合乎邏輯的低級思維感遺憾。

金與正表示，北韓人民軍進行炮兵火力訓練不是想威嚇任何人，而是自衞行動，南韓總統府青瓦台卻對此感遺憾並要求停止軍演。她直斥這是冒昧及胡言亂語，反指韓方亦經常軍演，更引進尖端戰機等軍備想隨時攻打北韓，稱這是賊喊捉賊的頂峰。她續指，青瓦台不合邏輯的主張激發朝方對南韓的不信任、憎恨及蔑視，形容對方做法「與3歲小孩不相上下」，直指南韓倣效美國，非常善於強辭奪理，又說：「想跟我們鬥，能不能勇敢地、堂堂正正地跟我們鬥。」

韓聯社分析指，兩韓關係陷僵局時，北韓高層經常發表譴責南韓的講話，而金與正是金正恩胞妹，亦是北韓最高領導人的官方傳話筒，其言論的分量可想而知。分析相信，是金正恩指示金與正發表上述言論，直接表達對韓方的不滿。

報道又稱，金與正雖然是「白頭血統」，但只是副部級官員，由第一副部長發表講話比較罕見，今次亦反映她在北韓的地位。此外，北韓勞動黨去年底召開五中全會後，有指金與正已調往組織指導部，成為該部門一把手，而從上述講話看來，金與正不只是金正恩的「幕僚長」，亦在制定對內、對外路線等整體治國理政方面擔任重要角色。

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