兼顧地點獨特性　都柏林雙雌奪建築界諾獎

有「建築界諾貝爾獎」之稱的普立茲克建築獎周二（3日）宣布得主，今年由紮根愛爾蘭都柏林的2名女建築師拍擋共同奪得，成為該獎的第4及第5名女性得主，亦是首次有愛爾蘭人奪得該獎。她們多年來有不少代表作，評審肯定她們對追求卓越建築的不懈承諾，具備國際化的視野又兼顧各個建築地點的獨特性。

得主法雷爾（Yvonne Farrell）和麥克納馬拉（Shelley McNamara）於1976年畢業於都柏林建築學院，2年後與其他建築師合夥開設建築事務所Grafton Architects，期間亦有在母校教書，至2015年轉任客席教授。二人的建築以應用石屎及石質材料見稱，作品遍布愛爾蘭、法國、英國、秘魯等多個國家，類別包括住宅、商廈、公共設施等，代表作包括愛爾蘭財政部辦公大樓、巴黎礦業電信學院建築、秘魯利馬工程技術大學的校園工程等。

二人過往亦多次獲獎，普立茲克建築獎評審讚揚法雷爾和麥克納馬拉拉透過敏銳的洞悉力，開放而又充滿好奇心的探索精神，以及對文化和氛圍的深刻尊重，讓其作品對周邊環境乃至整個城市做出恰如其分的回饋，同時保持新鮮及現代感，形容她們的作品就像鄰居一樣。

評審特別指出，建築業界至今仍是男性主導的領域，這賦予法雷爾和麥克納馬拉得獎特殊意義，稱：「她們在開創模範專業道路的同時，也為其他人點亮了一盞明燈。」