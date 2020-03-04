新冠肺炎：京都麥當勞員工確診　工作時沒戴口罩

日本新冠肺炎疫情持續，確診人數破千，山口縣亦告失守。觀光城市京都再有一名女子確診，她是日本麥當勞位於吉祥院分店的員工，據指工作時並沒戴口罩。店方周三（4日）為事件道歉，決定緊急停業並進行大規模消毒。

日本麥當勞證實，該名50多歲的兼職女員工於周二（3日）確診，她曾於上月15及16日前往出現集體感染的大版演唱會，同月21日起持續發燒。據悉，她負責接待顧客及收銀，上月20日、28日及29日晚上都有上班，當時沒有戴口罩。曾與她接觸的的22名員工需要接受健康檢查。

涉事麥當勞分店於周三沒有營業，貼出告示稱「因為設備維護，從周二晚9時起暫停營業」，但沒有提及有員工染疫。曾有日媒報道指，日本麥當勞無意讓員工戴口罩，有員工指，公司認為戴口罩會令客人看不到員工的招牌笑容，引起議論。日本麥當勞當時回應稱，這交由各區域負責人與店長決定。

另外，日本其他地方都有新增患者，其中山口縣首次出現確診病例。患者是一名40多歲男性，曾到大分縣、福岡縣和熊本縣，上月23日開始發燒，至周二確診，目前情況穩定。國內疫情最嚴重的北海道新增3宗確診，愛媛縣松山市和千葉縣市川市亦出現新病例。