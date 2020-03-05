新冠肺炎：匈牙利失守　意大利病例續飆體育賽事閉門進行

新冠肺炎持續擴散播，再有歐洲失守。匈牙利周三（4日）宣布該國首次出現病例，患者是兩名伊朗裔的留學生。伊朗新年臨近，兩名學生近期曾經回國，他們返到匈牙利時都沒有病徵，但都被驗出感染新冠肺炎病毒。兩名學生已入院治療，他們的妻子及女友分別都已被隔離。

歐洲新冠肺炎重災區意大利病例持續急增，截至周三全國病例由2502宗上升到3089宗，增加了587宗，死亡病例則多了28宗，由79人增加至107人。為遏止病毒傳播，政府已決定由周四（5日）起關閉所有學校至本月15日；另外，所有足球和其他體育賽事要閉門作賽，措施至少持續至4月3日。據報政府亦計劃在全國範圍內禁止進行公共活動，並關閉電影院及劇院。

德國方面，確診感染新冠肺炎人數由244人增至262人。該國周三推出了禁止向外國出口醫用防護用品、要求目前被隔離在西班牙特內里費島一間酒店的德國人不得早於3月10日返回德國等措施。該國外交部亦在旅行安全提示中調高了郵輪旅行的隔離風險等級。

其他歐洲國家的新冠肺炎疫情，克羅地亞再增1宗至10宗、瑞典由32宗增至52宗、挪威由48宗增至56宗、丹麥由10宗增至15宗；冰島再10增宗26宗，該國所有確診者都去過意大利或奧地利旅行。