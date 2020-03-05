新冠肺炎：法國頒令徵用全國口罩　防播疫羅浮宮唔收現金

新冠肺炎病例在法國仍在增長中，截至當地周三（4日）病例再增加73宗至285宗，死亡病人維持在4人。同日，法國政府亦正式頒令，統一徵用全國的口罩庫存及產能，優先發放給醫護人員及感染新冠肺炎人士。

口罩的徵用範圍包括：所有公私營機構的FFP2等級（根據歐盟標準屬中等過濾效率口罩，過濾94%顆粒）防護口罩庫存、所有生產或銷售廠家的普通防護口罩庫存，直到今年5月31日；同時，自周三起到5月31日期間生產的FFP2等級防護口罩以及普通防護口罩都在徵用之列。政府亦限制酒精搓手液的市場價格。

與此同時，法國南部城市馬賽一家醫院周三發生一宗口罩盜竊案，約2000個外科手術口罩偷。被盜口罩屬於手術部門，僅供醫護人員和病人使用。目前院方仍有足夠口罩維持正常使用，並已訂購新口罩，及加強看管口罩和手部消毒凝膠。

另外，巴黎羅浮宮博物館周三（4日）中午已經重開。該館員工早前因為擔憂新冠肺炎疫情，從周日（1日）起開始停工並暫時關閉博物館。為說服員工復工，該館售票時暫只收銀行卡不收現金，作為防止疫情傳播的措施。工會代表薩克里斯坦（Andre Sacristin）直言：「現金很髒，是細菌（病毒）的傳播途徑。（交收現金時）是手過手，有直接接觸。」