世界知識產權組織總幹事選舉　中國候選人落敗

聯合國轄下的世界知識產權組織（WIPO）總幹事選舉周三（4日）在瑞士日內瓦舉行，由新加坡提名、並獲美國支持的新加坡知識產權局局長鄧鴻森當選，擊敗WIPO的現任副總幹事、中國提名的王彬穎。

投票採取多輪表決，包括新加坡、中國、哥倫比亞、加納、哈薩克、秘魯6國的候選人競爭總幹事席位。至第二輪表決時，只剩下新加坡和中國的候選人競逐，結果鄧鴻森以55票勝出，王彬穎則只取得下28票。鄧鴻森若在今年5月7日至8日舉行的全體會員大會獲得正式通過提名，就會在今年10月上任，為期6年。

今次選舉前，中方批評美方極力阻欄王彬穎當選WIPO總幹事，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭曾指美方將該選舉變成一場政治遊戲，斥美國即使未有派人參選，亦要極力阻止王彬穎當選，更將此視為外交要務，美國甚至警告部分中小國家不要投票給中國。陳又指出，美方批評中方長期竊取知識產權的言論，是不公平、不合理的。

世界知識產權組織是聯合國一個專門機構，主管監督專利、商標和工業設計等知識產權事務，現有192個會員國。