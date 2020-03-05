新冠肺炎：韓增438例　700人通宵排隊買口罩

南韓中央防疫對策本部周四（5日）公布，該國周三（4日）單日新增438宗新冠肺炎確診病例，累計5766人染疫，36人死亡。南韓的防疫用品需求急增，多地超市周三深夜有民眾冒寒通宵排隊買口罩。總理丁世均周四隨即表示政府將繼續「原則上」禁止口罩出口，並公平地分配口罩予公眾。

新增的患者有320人來自大邱市，87人來自慶尚北道，其餘個案則在首爾、光州、京畿道等地發現。另外，周四再多2名駐韓美軍家屬確診，他們均住在大邱市，令駐韓美軍相關人員的確診數增至6人。

駐韓美軍司令部指，其中一名新患者上月26日起自行隔離，沒有接觸其他駐韓美軍，目前在醫院隔離治療。另一名患者則在上月28日起隔離，期間只接觸過配偶。

南韓疫情嚴重，民眾連日四出搶購口罩，高陽市、義正市和永仁市的超市外，周三深夜起有逾百人通宵排隊買口罩，在一山市的超市外一度有700人排隊，當地氣溫僅得攝氏零下5度左右，有人排6小時只買到一盒口罩。

丁世均主持防疫會議時透露，政府正努力增加口罩供應，會先向醫療、防疫及隔離人士提供口罩，並尋求公平地向大眾分發剩餘的口罩。他指，政府將設立電子化系統，防止公民重複買口罩。會議亦通過新規，指示用於口罩的過濾織物生產商及供應商，每日向政府通報產量及銷量。若有需要，政府將調整產量及分發渠道。