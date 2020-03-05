新冠肺炎︰安倍擬禁網上炒賣口罩　滋賀縣失守

新冠肺炎疫情在日本蔓延， 滋賀縣周四（5日）亦告失守，出現首宗確診，近畿地方全部府縣淪陷；而京都府、新潟縣及重災區北海道亦分別有新個案。人心惶惶下，防疫用品短缺，炒賣情況不絕。首相安倍晉三周三（4日）指出，有民眾大量購入口罩、並在網上轉售圖利，政府正加緊考慮推出措施阻止。

疫情擴散下，日本各地出現口罩慌，連醫護的供應亦不足，網上卻出現大量高於正常價格的口罩放售，引起批評。政府有意根據《國民生活安定緊急措施法》，禁止民眾在網上轉賣口罩，違者可被判罰。

滋賀縣的首名患者是大津市一名60多歲男子，他在上月24日感不適，翌日因發燒求醫。但男子在4度求醫後，當地醫院始懷疑他感染新冠肺炎，轉介檢疫後於周四確診。男子最近無外遊紀錄，感染路線不明。

北海道札幌同日亦有一宗新確診，令道內個案增至83宗。新潟縣新患者則為一名70多歲女子，她是早前另一確診者的母親。一名居於大阪的30多歲男子上月到菲律賓外遊後，乘電鐵返回京都府長岡京市的家中後，開始出現發燒，檢疫後在周四確診。