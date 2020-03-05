新冠肺炎：韓明全面禁口罩出口　每人每周限買2個

南韓政府周四（5日）召開國務會議後宣布，將從周五（6日）起全面禁止口罩及口罩關鍵原料出口，並從下周一（9日）起限制民眾每人每周只能購買2個口罩，違令者最高可判囚2年及罰款5000萬韓圜（約32.8萬港元）。

新措施將全面禁止口罩出口，政府亦會加速本地的口罩生產，由現時的每日1000萬個增至1400萬個，同時把每日產量的80%交給公共機構發售，政府將嚴格控制其餘20%的銷售，單一買家購買多於1萬個口罩必須先獲政府批准。南韓早前已限制口罩出口量為每日產量的10%，並規定50%產量交由公共機構出售。

南韓周五凌晨零時起亦全面禁止口罩關鍵原料、不織布過濾層出口，但廠商可向政府申請豁免；禁令有限至6月30日。此外，該國下周一開始實施口罩分配制度，限制每名公民每周只可購買2個口罩，他們可按出生日期在特定日子採購。

除了限制口罩買賣，南韓政府亦要求口罩生產商增加供應，將以高價採購廠商於周末或夜間加班生產的口罩。政府將撥款28億韓圜（約1837萬港元）修復現有的過濾層生產設施，目標是在4月底前把產量由現時的12.9噸，增加至27噸。

同日較早前，總理丁世均主持防疫會議時指，政府正努力增加口罩供應，會先向醫療、防疫及隔離人士提供口罩，並尋求公平地向大眾分發剩餘的口罩。他指，政府將設立電子化系統，防止公民重複買口罩。會議亦通過新規，指示用於口罩的過濾織物生產商及供應商，每日向政府通報產量及銷量。若有需要，政府將調整產量及分發渠道。