新冠肺炎：曾載確診乘客　土航客機延遲起飛

土航一架客機因曾接載確診新冠肺炎乘客，一度暫停起飛。圖為土航客機。

新加坡一名旅客周二（3日）下午乘搭土耳其航空的航班由土耳其入境，周三（4日）確診患上新冠肺炎。交通部為安全起見，臨時要求該架於當晚返回土耳其的客機暫停起飛，所有乘客需等候檢疫，客機最後在周四（5日）凌晨沒有載客離開。

交通部周三晚發聲明指，編號TK55的客機原定晚上11時35分起飛，飛回伊斯坦布爾。惟由於發現該名乘客確診新冠肺炎，遂要求客機暫停起飛。機上220名乘客接受檢疫後，新加坡居民返回家中，其他人則獲航空公司安排暫住酒店。客機最後於周四凌晨2時，載着3名機師和11名機組人員起飛，他們會在抵達伊斯坦布爾後接受檢疫。

衞生部門正追蹤於周二，與該名確診者乘搭編號TK54航班抵埗的旅客，以及其他緊密接觸者。外交部亦已與土耳其大使館聯絡，通報事件。截至周三下午，新加坡連同此個案已有112人確診新冠肺炎，其中79人已康復。

另外，新西蘭航空公司周三亦證實，一名於上周二（2月25日）乘搭該公司編號NZ283航班，由新加坡抵達奧克蘭的女旅客亦確診新冠肺炎。她早前曾到意大利北部旅行，經新加坡入境新西蘭。新航指已與新西蘭衞生部合作，聯絡曾與該女乘客同機的其他旅客。