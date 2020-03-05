221年木雕鋼琴將易主　估價高達200萬美元

傳奇木雕鋼琴「錫耶納之琴」（Piano of Siena）外觀精緻華美，更讓人感嘆的是它自1825年在意大利都靈誕生後，至今已歷經了長達221年的飄泊之旅，一度在二戰時落入納粹德國手中，輾轉蒙塵下亦未有失去美麗音色。這部充滿故事的古老鋼琴如今將易主，周二（3日）起在以色列聖城耶路撒冷的贏家拍賣行及網上開放投標，估價約150萬至200萬美元（約1166萬至1555萬港元）。

錫耶納之琴為淺棕色的立式鋼琴，上頭刻有無翼小天使、動植物及其他樂器的雕刻。該琴由已故的都靈羽管鍵琴製琴師馬爾基西奧（Sebastian Marchisio）在1799年開始製作，並由後人完成該遺作的初版，再贈予馬爾基西奧的孫女。該琴之後曾漂泊至法國巴黎、二戰的北非戰場、美國紐約等地，期間受數次改造，連意大利國王翁貝托一世都曾是它的主人，後來如何落入納粹之手卻仍是個謎。

該琴其後流落到一名以色列商人手中，並送到當地鋼琴工作坊外，老闆卡爾米最終發現珍寶並修好它，讓它得以在美國紐約施坦威音樂廳登台及作錄製之用，卡爾米夫婦更為它撰寫出著作《不朽之琴》（The Immortal Piano，暫譯）。卡爾米其後把鋼琴轉售予另一名以色列商人，後者指與愛琴分離絕非易事，但有時「有捨才有得」。