埃爾多安普京達協議　敍西北今起停火

敍利亞內戰持續多年，土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京周四（5日）經6小時磋商後，晚間在莫斯科宣布敍利亞西北部伊德利卜省，從當地時間周五（6日）凌晨0時起停火。

俄羅斯支持的敍利亞政府軍在伊德利卜省與土耳其支持的反政府勢力持續作戰，政府軍去年12月起強攻反政府軍於9年內戰中最後據點伊德利卜，試圖收復並有斬獲，但2月間造成近60名土耳其軍陣亡。埃爾多安周四較早時表示，土耳其不能對敍利亞政府軍默不作聲，並且警告將會對任何攻擊火力全開進行報復。

埃爾多安赴莫斯科與普京會談後，晚間在聯合記者會中宣布：「凌晨零時1分，從子夜開始，實施停火。」根據俄羅斯外長拉夫羅夫宣讀的協議，兩國同意自周五（6日）0時起，停止在伊德利卜省軍事緩衝區交戰接觸線沿線的所有軍事活動、同意沿連通敍利亞拉塔基亞港的M4號公路建立6公里寬的安全走廊，土、俄也同意自15日起沿M4號公路執行聯合巡邏任務。

北大西洋公約組織（NATO）第2大軍事強國土耳其阻止敘軍在伊德利卜省攻勢的其中一個原因，是要避免上百萬難民湧入其南部邊境。土耳其境內已經接納約370萬敍利亞難民。