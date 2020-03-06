新冠肺炎：現死亡首例　抗疫升級將限大型活動

英國的新冠肺炎確診個案在2日內急增逾1倍，周四（5日）累計總數達117宗，並出現國內首宗死亡病例。衞生官員指政府的防疫工作已升級，將採取進一步措施抗疫。有英媒指，政府將宣布限制大型活動的安排。

死者是英格蘭伯克郡一名75歲婦人，她本身有長期病患，經常出入醫院。她周三（4日）到位於雷丁的皇家伯克郡醫院求醫後確診新冠肺炎。衞生部門表示，老婦近期無外遊，相信她是在境內染病。

目前的確診個案中，英格蘭佔絕大多數，達105宗，另外蘇格蘭有6宗，威爾斯及北愛爾蘭各有3宗。這批患者中，約45人曾家居隔離檢疫，其中18人已康復，有10人沒有外遊紀錄，暫時仍未知他們在何處染病。

首相約翰遜日前召開緊急應變會議，公布對新冠肺炎的防疫工作劃分為控制、延緩、研究及緩和4個階段。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）周四（5日）在記者會上確認，英國政府的抗疫工作已由第1階段的「控制」進入第2階段的「延緩」；按指引，政府在「延緩」階段將採取包括關閉學校、居家工作以及取消大型活動等措施。

另外，由於新冠肺炎似對長者威脅較大，外界擔心有不少上年紀議員的國會在開會時，可能增加染病和傳播病毒的風險，認為國會應暫時休會。衞生部國務部長阿格（Edward Argar）周四在電視節目上被問及時，指國會暫時未有計劃提早休會，但不排除有此可能。