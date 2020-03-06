新冠肺炎：聯邦政府增撥10億澳元　幫補地方抗疫

為對抗新冠肺炎疫情，澳洲總理莫里森周五（6日）公布，將與各州及領地政府以配對方式投入資金抗疫，預計金額達10億澳元（約51億港元）。另外，新南威爾士省周四（5日）晚新增4宗確診個案，全國累計60人染疫；新省衞生部承認疫情進入新階段。

莫里森宣布，聯邦政府將投入10億澳元，與各州及領地政府以各負擔50%的方式，應付1月21日起用於對抗新冠肺炎的醫療支出。在此之前，中央政府只負責45%。莫里森指，有關撥款是獨立於其他補助，並且會按需求調整。

新省的最新確診患者，包括悉尼一間老人護理院的94歲院友和一名護理員、一名近日從新加坡回國的古爾本居民，以及一名就讀於悉尼西北部一間男校的16歲高中生。

據了解，高中生在醫院工作的母親早前亦確診，她曾接觸該院一名確診的53歲男醫生。男生現時情況良好，其學校周五及本周末停課，以便衞生部門人員檢查。

另外，悉尼西南部坎特伯雷醫院一名早前到過伊朗旅遊的女護士，在周三（4日）確診新冠肺炎，該院一名95歲院友周二因新冠肺炎離世。當局已要求醫院其餘28名職員家居隔離等候檢疫，而一批早前探訪該醫院的幼兒園學生，亦於周四晚接受檢驗以策安全。