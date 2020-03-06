憂綁架子女　阿聯酋總理前妻逃亡英國

阿聯酋總理兼杜拜酋長馬克圖姆的前妻哈雅去年攜同兩名子女逃往英國，事後就撫養權與馬克圖姆對簿公堂。倫敦高等法院早前裁定馬克圖姆敗訴，負責案件的法官周四（5日）透露，馬克圖姆曾綁架與其他妻子所生的2名女兒，令哈雅擔心2名子女亦遭同一命運，因此決定逃到歐洲。

45歲的哈雅（Haya Bint al-Hussein）是約旦已故國王胡辛的女兒，在2004年嫁予馬克圖姆，婚後誕下12歲女兒及8歲兒子。哈雅去年初被指與保鏢有染，與馬克圖姆關係變差，她遂在當年4月帶同一對子女前往英國。哈雅在聆訊指，馬克圖姆與其他妻子所生的2名女兒分別於2002年及2018年逃走，但先後被馬克圖姆派人從倫敦及印度綁架回國。哈雅更指，馬克圖姆有意安排12歲女兒，嫁給沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼。

法官麥克法蘭認為哈雅證供可信，判她勝訴，並對她的一對子女頒下臨時保護令，馬克圖姆其後放棄官司，惟他要求法院禁止公開訴訟細節，被麥克法蘭拒絕。馬克圖姆透過律師發聲明，指法官只聽取哈雅的一面之詞，又指哈雅事前取消一對子女的銀行戶口，並提取3200萬美元（約2.5億港元）逃往英國。